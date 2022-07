Alexandre Piha (MR) présente ses excuses pour ses propos tenus sur les cyclistes

Suite à la polémique concernant les propos qu’il a tenus sur les cyclistes, Alexandre Piha (MR) décidé de présenter ses excuses sur Twitter.

Président du Mouvement des Citoyens pour le Changement (MCC) et vice-président du MR à Auderghem, Alexandre Piha a tenu des propos considérés par certains « comme aveux d’agression. » Sur une page Facebook, il a écrit le commentaire suivant : « Un petit coup de frayeur et il ne recommencera plus. J’ai eu le cas sur une rue cyclable sur laquelle, certes, il était prioritaire, mais avait toute la place de se mettre sur la droite pour que je le dépasse. Il a voulu me montrer qu’il était prioritaire et me laisser derrière lui en plaine (sic) nuit pour ‘faire le grand’ derrière sa copine », a-t-il commenté. « Il a failli ‘faire le grand’ devant les infirmières. J’ai dû le pousser (sans le toucher) sur le côté pour passer et lui rappeler qu’il n’était pas seul sur la route. »

Suite à cette polémique, Alexandre Piha a enfin présenté des excuses. « Depuis le 22 juillet, une polémique enflamme sur les réseaux sociaux faisant suite à la publication d’un de mes commentaires en réponse à une internaute sous un post Facebook de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt. Mes propos étaient clairement déplacés. Je présente mes sincères excuses à tous ceux qui, en toute logique, ont été heurtés par de tels propos », souligne Alexandre Piha dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Lire aussi Altercation avec un chauffeur Uber: Hicham Talhi ne sera pas sanctionné par Ecolo

« Tant le MR que le MCC ont rapidement vivement condamné ces propos inacceptables et s’en sont dissociés. En effet, il ne s’agit en rien de la vision du MR qui prône depuis longtemps un partage équitable et apaise de l’espace public. Toute forme de violence est à proscrire. Rien ne peut justifier de mettre en danger quelconque usager de la voie publique. Mes paroles ont dépassé ma pensée et la réalité des faits sur le terrain le jour de l’incident, l’incident qui s’est déroulé il y a près de huit mois », poursuit Alexandre Piha.

« Même si c’est ce que j’ai pu indiquer, mon intention n’a jamais été et ne sera jamais de mettre qui que ce soit en danger ni d’inciter les autres automobilistes à le faire. Maladroitement, j’ai voulu mettre en exergue que la vie était trop précieuse que pour se mettre en péril », ajoute-t-il.