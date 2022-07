Jusqu’à 36 mois de prison pour des trafiquants de cocaïne arrêtés à la gare du Midi

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi deux Néerlandais à des peines allant jusqu’à 36 mois de prison pour trafic de drogue. Le duo avait été interpellé en mai à la gare de Bruxelles-Midi en possession de 2,5 kg de cocaïne.

Les deux hommes avaient reconnu les faits et déclaré revenir de Guyane française, où ils avaient ingéré 211 boulettes de cocaïne au total. Ils avaient volé vers Paris et étaient arrivés en Thalys dans la capitale belge. Ils devaient ensuite rejoindre les Pays-Bas. À Bruxelles, ils avaient cependant buté contre un contrôle douanier.

Le parquet avait requis une peine de quatre ans de prison envers le premier prévenu et de 40 mois pour le second, soulignant que les deux individus avaient déjà été condamnés précédemment pour vol, vol avec violence et viol.

De son côté, la défense avait répondu qu’il s’agissait de condamnations anciennes, pour certaines remontant à une époque où l’un des deux hommes était mineur. «Mon client n’avait encore jamais trempé dans des affaires de drogue. Il faisait face à des problèmes financiers, dans son mariage et de dépression. Il s’est tourné vers les mauvaises personnes», selon Me Eddy Cochez, qui avait plaidé une peine maximale de 36 mois de prison.

Des arguments que le tribunal a entendus, condamnant les deux hommes à 36 mois de prison dont six mois avec sursis pour l’un des deux.