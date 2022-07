La police souhaite identifier une femme retrouvée sans vie à Forest

Le jeudi 21 juillet 2022 entre 5h30 et 6h10, le corps sans vie d’une femme a été retrouvé rue des Alliés, à hauteur du numéro 44, à Forest. À ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée. La police lance un appel à témoins.

La victime est tombée d’une fenêtre du 4ème étage d’une habitation et est décédée des suites de ses blessures.

« Elle mesure 1m65, est de corpulence normale, a de courts cheveux noirs crépus et a les oreilles percées. Sa jambe droite présente des cicatrices. Si vous reconnaissez cette femme ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs », demande la police fédérale ce vendredi.