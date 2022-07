Une patrouille de police «sauvée» par une bodycam à Saint-Josse-ten-Noode

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord a mis fin à une rébellion grâce au fait que l’un de ses agents était équipé d’une bodycam, a-t-elle communiqué jeudi.

Mercredi, un individu a voulu prendre la fuite alors qu’il était contrôlé par la police à Saint-Josse-ten-Noode. D’autres personnes s’en sont mêlées, s’interposant face aux policiers. La situation a été ramenée au calme lorsque les agents ont signalé à ces individus qu’ils étaient filmés.

« Une patrouille de police de la zone Bruxelles-Nord a voulu procéder, mercredi vers 18h30, au contrôle d’un individu à hauteur des rues Verbist et Liedekerke à Saint-Josse-ten-Noode. L’individu a tenté de se soustraire au contrôle en prenant la fuite à trottinette, mais a été intercepté quelques instants plus tard », a relaté la zone.

« D’autres individus ont ensuite rejoint les lieux et tenté de s’opposer à l’interpellation, bousculant les policiers et leur jetant des détritus. Un des policiers était équipé d’une bodycam. Lorsqu’il a signalé aux individus qu’ils étaient filmés et reconnaissables, l’intervention a pu retrouver davantage de calme », a-t-elle encore expliqué.

La zone de police Bruxelles-Nord utilise des bodycams depuis trois mois.

Lire aussi Un policier bruxellois arrêté pour trafic de drogue

Deux individus ont finalement été interpellés, dont celui qui avait tenté de prendre la fuite. Un policier a été blessé. Il subit une incapacité de travail de quatre jours.

Les images de la bodycam ont été jointes au dossier et transmises au parquet de Bruxelles.

« Les deux suspects ont été privés de liberté pour faits de rébellion et mis à disposition du parquet », a encore précisé la zone de police locale.

Ces deux personnes sont citées à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 15 septembre prochain.