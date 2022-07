Interceptée avec 4 kg de cocaïne à Brussels Airport, elle écope de 48 mois de prison

Une Brésilienne prise en flagrant délit de trafic de drogue a été condamnée vendredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 48 mois de prison, dont 12 mois avec sursis. Les douanes de l’aéroport de Bruxelles avaient trouvé 3,96 kg de cocaïne.

La drogue était cachée dans le double fond de sa valise. La femme a allégué qu’elle ne savait pas qu’elle transportait de la drogue, et selon son avocat, il n’y avait aucune preuve qu’il s’agissait bien de cocaïne. Le tribunal a rejeté ces arguments.

La femme avait atterri à l’aéroport le 20 mars sur un vol en provenance de Buenos Aires, en Argentine. Lors d’un contrôle de ses bagages, les douanes avaient découvert un double fond dans sa valise qui contenait 3,96 kilogrammes de poudre blanche. Un premier test à l’aéroport a indiqué qu’il s’agissait de cocaïne.

Selon la défense, la poudre n’a jamais été examinée par les laboratoires du NICC (National Institute for Criminalistics and Criminology), et il n’y avait donc aucune preuve qu’il s’agissait bien de cocaïne.

Lire aussi Une passeuse de drogues jamaïcaine condamnée à 48 mois de prison

La défense de la prévenue a plaidé pour une condamnation avec sursis : «Ma cliente est une femme seule, sans revenu, qui s’occupe de deux enfants. Une connaissance lui avait demandé d’apporter une valise avec des cadeaux pour sa mère en Belgique. En échange, il l’aurait aidé à assainir sa situation financière», a expliqué l’avocat.

Le tribunal a considéré qu’il était suffisamment établi que de la cocaïne était en cause et que la femme avait sciemment coopéré au transport de la drogue. Elle a donc été condamnée à 48 mois de prison. Le tribunal a accordé un sursis pour un quart de la peine.