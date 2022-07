Le radar-tronçon du tunnel Annie Cordy à Bruxelles sera évoqué en septembre

Le dossier du radar-tronçon du tunnel Annie Cordy à Bruxelles, installé mais toujours inactif, pourrait prendre un tournant significatif en septembre.

Bruxelles Mobilité va en effet relancer à la rentrée le processus de concertation pour signer le protocole d’accord et homologuer un radar-tronçon dans le tunnel le plus fréquenté de la capitale, indique jeudi l’administration bruxelloise dans un communiqué.

Lors de la précédente législature, en 2017, la secrétaire d’État à la Sécurité routière de l’époque, Bianca Debaets (CD&V), avait déjà tenté d’installer un radar-tronçon dans le tunnel. Les caméras étaient déjà fixées, mais le bourgmestre de Koekelberg de l’époque, Philippe Pivin (MR), n’était pas d’accord. À partir de septembre, Bruxelles Mobilité s’efforcera de faire signer le protocole d’accord par toutes les parties concernées (Région, communes et la zone de police Bruxelles-Ouest).

Si une décision est entérinée en septembre, le radar-tronçon ne sera de toute façon pas effectif avant 2023, soit le temps nécessaire pour homologuer le radar.

Depuis la fin du mois de mai, un septième radar-tronçon à Bruxelles contrôle le respect de la limitation à 30 km/h sur la chaussée de Gand, entre l’avenue de Selliers de Moranville et la place Schweitzer, dans les deux sens de circulation. «Sur cet axe très fréquenté, un mois après la mise en œuvre du radar-tronçon, on pouvait constater que 98,5% des usagers respectaient la limite de vitesse le weekend et 99% en jour ouvrable», précise Bruxelles Mobilité.

Les six autres radars-tronçon bruxellois ont été mis en service dans les tunnels Porte de Hal et Stéphanie, boulevard Léopold III, avenue Jules Bordet, ainsi que sur les quais de Mariemont et Demets. La région compte également 90 radars fixes et 7 Lidar.