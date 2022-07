Mercato: l’Union SG officialise l’arrivée du «géant suédois» Gustaf Nilsson (vidéo)

Le club bruxellois renforce son secteur offensif avec l’arrivée du buteur suédois.

L’Union tient un nouvel attaquant : le Suédois Gustaf Nilsson qui débarque en provenance du club de D3 allemande de Wehen Wiesbaden. L’avant-centre de 25 ans a signé un contrat de deux saisons avec une autre en option. Et il apportera sa taille à l’USG puisqu’il mesure 1m96. Formé à Falkenberg en Suède, il s’est ensuite dirigé vers Brondby puis Silkeborg et Velje, tous les trois au Danemark. Avant de revenir dans son pays, à Häcken plus précisément, en 2019. En janvier 2021, il est transféré à Wehen Wiesbaden, club avec lequel il dispute 50 matches, inscrit 21 buts et distribue 7 assists toutes compétitions confondues.

International suédois à deux reprises, il viendra apporter de la concurrence sur le front de l’attaque saint-gilloise qui ne compte, pour l’heure, que Dante Vanzeir et Dennis Eckert Ayensa.