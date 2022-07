Yuliia n’a plus donné signe de vie depuis le 5 avril, la police la recherche

Le 5 avril 2022, Yuliia Dmyterchuk une jeune femme âgée de 24 ans, a quitté l’hôpital psychiatrique « SANATIA » situé rue du Moulin à Saint-Josse-ten-Noode. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. La police lance un avis de recherche.

Yuliia est de nationalité ukrainienne. Elle mesure 1m60, est de corpulence mince, a de courts cheveux bruns et les yeux verts. Elle s’exprime en ukrainien et en anglais. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon clair et une blouse foncée.

Cette personne a besoin de soins médicaux.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu .