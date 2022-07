Le parquet enquête sur deux explosions nocturnes à Zaventem

Deux explosions ont eu lieu lundi soir vers 22h30 dans la rue Veldeke à Zaventem, dans le Brabant flamand. Elles n’ont fait aucune victime mais deux voitures et deux habitations ont été touchées, a indiqué mardi le parquet de Hal-Vilvorde.

Le parquet a ouvert une enquête pour incendie volontaire.

« Des inconnus ont jeté un objet enflammé sur la façade d’une maison à Zaventem vers 22h30 », a précisé la porte-parole du parquet Carol Vercarre. « Cet objet a explosé, endommageant la porte d’entrée et une fenêtre de la maison et provoquant l’incendie de l’habitation. Une résidence adjacente et deux véhicules garés dans la rue ont également été endommagés. »

Le feu était déjà éteint à l’arrivée des services de secours car l’occupant de la maison concernée ainsi que d’autres habitants du quartier s’étaient mobilisés pour en venir à bout. Le parquet a envoyé le laboratoire de la police judiciaire ainsi qu’un expert en incendie sur place.

« Ils ont trouvé des traces d’accélérateurs de feu », a déclaré la porte-parole du parquet. « Une enquête pour incendie volontaire a été ouverte. »