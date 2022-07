Le dimanche 24 juillet 2022 vers 9h, Ethar Al-Taie, une jeune femme âgée de 22 ans, a quitté son domicile situé chaussée d’Anvers à Bruxelles. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. La police fédérale lance un avis de recherche ce lundi.

« Ethar est de nationalité irakienne et ne s’exprime qu’en arabe. Elle mesure 1m55 et est de corpulence normale. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir, un blouson noir, des baskets blanches et un hijab (voile) rose. Cette personne peut paraître confuse », relate l’avis de recherche.