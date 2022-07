Fabio Silva après son premier but pour Anderlecht: «La meilleure sensation»

Auteur d’un beau but pour sa première apparition chez les Mauves ce dimanche face à Ostende, Fabio Silva a débuté son chapitre anderlechtois de la meilleure des manières.

Auteur d’une courte mais convaincante montée au jeu, Fabio Silva était souriant et soulagé, dimanche soir, après avoir… marqué la rencontre de son empreinte. « Inscrire un premier but ici, dans un nouveau championnat, avec de nouveaux équipiers et voir son nom scandé par le public, c’est clairement la meilleure des sensations », glissait le Portugais avant de se prêter de bonne grâce au jeu des photos et autographes. « Juste avant cela, j’avais pourtant raté une énorme occasion, sans doute parce qu’elle était trop simple pour moi ! Je suis heureux de ce que j’ai découvert et c’est d’ailleurs ce que je cherchais en me liant à Anderlecht, un club dont la mentalité me convient et où j’espère réussir de grandes et belles choses. Physiquement, je me sens déjà bien puisque je n’ai pas eu un break trop grand. J’espère rapidement pouvoir jouer des matches complets mais je ne me fixe pas d’objectifs personnels en termes de buts que je souhaite inscrire. »

Interrogé sur sa relation avec Sebastiano Esposito, qu’il a remplacé dimanche, Fabio Silva semblait là aussi particulièrement enthousiaste. « J’ai directement noué une belle relation avec lui sur le terrain comme en dehors. On s’était déjà affronté avec nos sélections respectives et j’espère qu’on pourra démontrer qu’on peut être à la fois complémentaires et efficaces. Je sais qu’Anderlecht a réussi de belles choses avec des joueurs en prêt comme Zirkzee, que j’ai aussi affronté. Mais je ne lui ai pas demandé de conseils : c’est à moi de faire ma propre expérience, de m’adapter à mon nouvel environnement. »