Manuel Penas Romero n’a plus donné signe de vie depuis jeudi, l’avez-vous vu?

Le jeudi 21 juillet 2022 vers 18h00, Manuel Penas Romero, un homme âgé de 49 ans, a quitté son domicile situé rue de Savoie à Saint-Gilles. Depuis, il ne s’est plus manifesté. La police lance un avis de recherche ce vendredi.

« Manuel mesure 1m70 et est corpulence mince. Il a de courts cheveux foncés, une calvitie et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu, un T-shirt gris ou vert et une veste brune en polar dont la doublure est orange. Il est en possession d’un coussin blanc (60 cm x 60 cm) », indique la police.