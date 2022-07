La police recherche un suspect violent, il s’en est pris à des personnes âgées

Vidéo

Entre le 6 et le 16 juin 2022, un individu a commis trois vols avec violences sur des personnes âgées à Bruxelles, Ganshoren et Molenbeek-Saint-Jean. La police fédérale lance un appel à témoins afin d’identifier ce suspect.

La police fédérale est à la recherche d’un suspect particulièrement violent. Ce dernier s’en est pris à des personnes âgées entre le 6 et le 16 juin dernier. « L’auteur est âgé d’une trentaine d’années et a la peau mate. Il mesure entre 1m80 et 1m90 et est de corpulence athlétique. Il a de courts cheveux foncé et crépus. Au moment des faits, il portait un T-Shirt noir avec l’inscription G-STAR et une veste matelassée noire », décrit l’appel à témoin.

Si vous disposez d’informations, veuillez prendre contact avec les autorités via le numéro de téléphone gratuit 0800.30.300 ou par ce formulaire de contact.