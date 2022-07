La première piste cyclable «intelligente» bruxelloise a été installée à Molenbeek

Celle de la rue Alphonse Vandenpeereboom est maintenant équipée d’un éclairage qui suit les cyclistes et piétons sur leur trajet. Ce projet pilote réduira de 20 % la consommation de l’éclairage public communal sur ce tronçon d’une longueur de 1 km

Concrètement, 37 détecteurs de mouvement ont été installés sur les poteaux d’éclairage public à led qui bordent la piste cyclable sur une longueur d’environ 1 km. Lorsqu’ils détectent la présence d’un piéton ou d’un cycliste la nuit, ces capteurs transmettent l’information au programme de gestion de l’éclairage intelligent. Ce qui augmente automatiquement l’intensité des luminaires qui entourent l’usager.

Sibelga

Au fil de son trajet, cette « bulle de lumière », à peine visible à l’œil nu, accompagne l’utilisateur au rythme de son déplacement, permettant ainsi une réduction de la consommation d’énergie de 20 % (l’équivalent de la moitié de la consommation annuelle d’électricité d’un ménage bruxellois). Ce projet a été mené par la commune de Molenbeek-Saint-Jean et Sibelga en collaboration avec son partenaire Equans.

Une véritable bulle

Disposer de luminaires qui s’activent au passage d’usagers n’est pas neuf. Des passages piéton de Woluwe-Saint-Pierre disposent déjà, depuis un certain temps, de capteurs de présence. Cependant, ces capteurs activent uniquement le luminaire auquel ils sont reliés. Avec le déploiement de l’éclairage intelligent à Bruxelles, il est désormais possible d’activer plusieurs luminaires simultanément et d’en augmenter l’intensité lumineuse, sur base des informations transmises par chaque capteur. On peut ainsi créer une véritable « bulle » autour de l’usager qui le suit de façon beaucoup plus précise et fluide sur son parcours.

D’autres en projet

La piste cyclable Alphonse Vandenpeereboom est la première à bénéficier de cet éclairage en bulles de lumière à Bruxelles mais d’autres projets pilotes similaires sont déjà planifiés. D’autres demandes ont également été introduites pour plusieurs écoquartiers bruxellois, dont l’écoquartier Charmille à Woluwe-Saint-Lambert.