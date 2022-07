Une piscine publique en plein air dans le canal à Bruxelles

Benoit Hellings, l’échevin du Climat et des Sports défend donc un projet ambitieux, écologique et grand public : une piscine publique en plein air, au cœur du canal, le long du Quai des Péniches.

La Ville de Bruxelles travaille à implanter sur son territoire une piscine naturelle à ciel ouvert, comme il en existe à Copenhague, Berne ou Berlin par exemple. Une opportunité a été identifiée : la création d’un bassin séparé dans l’eau du canal, le long du Quai des Péniches. Cette possibilité innovante a été approfondie au travers d’une nouvelle pré-étude de faisabilité, réalisée par une équipe composée des architectes de KIS studio et du bureau d’ingénieurs SWECO : celle-ci démontre qu’il est possible techniquement d’installer une piscine dans le canal-même, sans impacter l’activité logistique et industrielle du Port de Bruxelles, propriétaire et gestionnaire des lieux et colonne vertébrale de la mobilité verte dans notre capitale.

« Des enfants ont plongé et nagé dans le canal, impropre à la natation, à cet endroit précis il y a quelques semaines ! Il est donc important que cet accès à l’eau puisse se faire sur le territoire de la Région Bruxelloise, dans un endroit accessible facilement et rapidement à celles et ceux qui veulent s’y rendre. », commente Benoit Hellings, échevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles. La localisation de cette piscine à ciel ouvert le long du Quai des Péniches, là où se trouvait historiquement Bruxelles-les-Bains, correspond à ces critères. Parfaitement situé au cœur d’un Quartier Nord en pleine transformation, le Quai des Péniches est facilement accessible en transports en commun : les lignes de métro 2 et 6, ainsi que le tram 51 passent juste à côté, et la Gare du Nord est également à proximité directe de ce morceau de canal.

Installer une piscine en plein air en plein canal implique également de filtrer l’eau en amont et en aval de la baignade, et donc d’améliorer sensiblement la qualité de l’eau dans le bassin Béco, très souvent pointée du doigt, à juste titre, par des associations comme Canal It Up. Les traitements proposés pour le bassin sont principalement naturels, générant de nouveaux jardins aquatiques le long des quais. Deux modes de fonctionnement sont envisagés. En haute saison, le bassin fonctionnerait en boucle fermée, indépendamment du canal, et les zones d'épuration permettent de traiter l'eau de baignade. En basse saison, l'installation permet en outre, compte tenu d'un nombre moindre de baigneurs, de traiter en partie l'eau du canal.

« Sports aquatiques à l’air libre »

« Pour réussir l’intégration de ce projet dans son quartier et faire en sorte que chaque Bruxellois y ait accès, il faut d’emblée réfléchir à qui va le gérer. Les Bains de Bruxelles gèrent déjà les trois piscines communales de la Ville de Bruxelles et ce pour un prix très démocratique. L’expérience de gestion très concrète de cette structure publique de la Ville de Bruxelles rendra possible la pratique de sports aquatiques à l’air libre pour le plus grand nombre. », explique Benoit Hellings.

Cette piscine pourrait donc faire 13 mètres de large et 355 mètres de long, comprenant une pataugeoire, une zone de jeux, une zone de plongeons, une zone de natation sans oublier une plage dédiée au délassement. Simultanément, le site pourrait donc accueillir 480 visiteurs, pour un total de 2400 personnes/jour, et ainsi permettre au Bruxellois de venir se rafraîchir.. Le coût total de construction de cette infrastructure est estimé à 11,5 millions d’euros.