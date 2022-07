Fête nationale: suivez en direct les festivités de ce 21 juillet à Bruxelles (photos)

Direct

Tout au long de la journée, nous vous tiendrons informés en direct sur les différentes festivités qui animeront la capitale en ce jour de fête nationale. Bon 21 juillet à tous !

Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct consacré aux festivités de ce 21 juillet 2022, jour de fête nationale.

■ Te Deum

Belga

À 10 heures ce jeudi matin, la famille royale est arrivée à la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles pour assister au traditionnel Te Deum. Malgré la météo pluvieuse, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées aux abords de la cathédrale pour acclamer les souverains à leur arrivée.

Belga

Qu’est-ce que le Te Deum ?

Il s’agit d’un hymne latin chrétien qui, en français, signifie « Nous te louons Seigneur ». On le célèbre donc à travers un chant. En voici la première strophe :

À Toi, Dieu, notre louange

Nous t’acclamons : tu es Seigneur

À Toi, Père éternel

L’hymne de l’univers

Belga

C’est l’archevêque de Malines-Bruxelles qui accueille les souverains belges et, en ce 21 juillet, dans la Cathédrale, on ne peut y assister que sur invitation.

Belga

Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, et Alexander de Croo, Premier ministre, ont rejoint la cérémonie.

Belga

Une fois le Te Deum fini, la famille royale a quitté la cathédrale sous la pluie.

Revivez en vidéo le Te Deum

Circulation

Attention, si vous vous rendez dans la capitale ce jeudi. De nombreux axes et secteurs sont fermés à la circulation afin de permettre le bon déroulement des festivités. Découvrez les mesures de circulation mises en place :

Du côté des transports en commun bruxellois, la Stib a également adapté son offre : stations fermées, déviations de ligne, renforcement...

■ Fête au Parc

Dans la foulée de la cérémonie du Te Deum, une autre activité a débuté à Bruxelles. La « Fête au Parc » se déroule en plein centre de la capitale jusque 20 heures, voire 20 heures 30. Le parc Royal sera investi non seulement par des hordes de drapeau noir-jaune-rouge mais également un tas d’activités pour petits et grands telles que : concerts, sepctacles pour enfants, National Sports Day, folklore, stands militaires, etc.

Cette année, le National Sports Day fait son apparition. Durant toute la journée, des activités sportives et gratuites seront proposées dans la parc Royal. L’occasion d’une part pour les clubs de sport bruxellois d’attirer de nouveaux membres mais aussi « de sensibiliser le citoyen bruxellois à la pratique du sport, à ses bienfaits et à ses valeurs ».

► De nombreuses disciplines y sont proposées : sports collectifs, artistiques, de combat, de raquettes, urbains mais aussi des activités plus récréatives.