Le parquet de Bruxelles requiert jusqu’à quatre ans de prison pour trafic de drogue

Le parquet de Bruxelles a requis mercredi une peine de 40 mois et 4 ans de prison pour deux Néerlandais pris en flagrant délit de trafic de drogue. Le duo a été arrêté en mai à la gare de Bruxelles-Midi alors qu’il transportait 1,13 kg de cocaïne.

Les deux hommes ont avoué les faits après leur arrestation. Selon leurs déclarations, ils se sont rendus en Guyane française, où ils ont avalé, à eux deux, 111 boulettes de cocaïne. Ils ont ensuite pris un avion pour Paris, puis un Thalys vers Bruxelles. Ils devaient alors rejoindre les Pays-Bas. Ils ont cependant été interceptés au poste de contrôle douanier de la gare de Bruxelles-Midi.

Selon le parquet de Bruxelles, les deux hommes ont déjà été condamnés pour vol, vol avec violence et viol. Le procureur a donc requis une peine de prison de quatre ans pour le premier suspect et de 40 mois pour le second.

La défense estime que cette peine est disproportionnée.

« Nous parlons d’anciennes condamnations, dont certains remontent à l’époque où mon client était encore mineur », a plaidé l’avocat Eddy Cochez. « De plus, il n’a jamais été question de drogue. Mon client a connu des difficultés financières après l’échec de son mariage et a sombré dans la dépression. Il a alors développé de mauvaises fréquentations. Je demande à la cour de prononcer une peine allant jusqu’à 36 mois d’emprisonnement maximum. »

Le verdict sera rendu le 29 juillet prochain.