Les Bruxellois de 80 ans et plus invités à recevoir une 2e dose booster

Comme d'autres pays européens, la Belgique est actuellement confrontée à une hausse du nombre de nouvelles infections de Covid-19 et surtout une augmentation des hospitalisations.

Afin de protéger les personnes les plus vulnérables, la Commission communautaire commune (Cocom) invite les personnes âgées de 80 ans et plus à recevoir une 2 e dose booster. Une attention particulière est également requise pour tous les voyageurs revenant d'Inde où un nouveau variant est à l'origine d'une augmentation significative des infections.

Les dernières semaines, la Région de Bruxelles-Capitale, comme le reste du pays, connait une augmentation du nombre d’infections liées au Covid-19. Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants/14 jours) est de 916. Le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) est de 26,2% à la même date, contre 23,7% la semaine précédente.

Dans les hôpitaux bruxellois le nombre d'hospitalisations s'élève à 328 et à 14 lits occupés en unités de soins intensifs (contre respectivement 286 et 5 la semaine passée). La première quinzaine de juillet, 15 personnes sont décédées en Région bruxelloise à la suite du Covid-19. Ce sont notamment pour ces formes graves de la maladie ainsi que pour éviter une trop forte pression sur le système de soins de santé qu'il faut continuer à être vigilent.

Une 2e dose rappel pour les personnes de 80 ans et plus

Dans le contexte épidémiologique actuel, il reste important que les personnes vulnérables continuent à bénéficier d'une protection maximale contre les formes sévères du Covid-19. C'est pourquoi la Cocom leur recommande de continuer à porter un masque FFP2 lorsqu'elles entrent en contact avec plusieurs personnes et de compléter leur schéma vaccinal. Il est demandé à chaque citoyen de continuer à bien respecter les gestes barrières particulièrement envers les personnes les plus vulnérables (port du masque et distanciation lors de contact physique, vaccination, quarantaine et test de dépistage en cas de symptômes).

Elles ont donc été invitées en juillet à recevoir une 2e dose de rappel d'un vaccin contre le Covid-19. Les résidents des maisons de repos et/ou de soins seront informés par l'institution dans laquelle ils résident de cette possibilité. Les personnes immunodéprimées ont quant à elles, été invitées à recevoir leur 1re dose de rappel si elles ne l'ont pas encore reçue. Les collectivités de soin et santé ont reçu un courrier pour organiser une vaccination sur place si elles le souhaitent. Toute personne de plus de 18 ans peut également recevoir une dose supplémentaire dans un des centres de vaccination.

En effet, des études scientifiques récentes montrent que l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 diminue avec le temps, en particulier chez les personnes les plus fragiles. En revanche, une dose de rappel protège à 87% contre les formes graves de la maladie Covid-19 nécessitant une hospitalisation (Toon Braeye et al., 2022)1. Une dose de rappel additionnelle ou une quatrième dose renforcera encore davantage cette protection.

Pour rappel, toute personne souhaitant se faire vacciner contre le Covid-19 peut se rendre dans les centres de vaccination de Molenbeek et de Pacheco. Il est également possible de se faire vacciner au cabinet de son médecin généraliste, en maison médicale ou en pharmacie. Par ailleurs, les personnes en incapacité de se déplacer pour des raisons physiques et/ou psychiques peuvent prendre contact avec leur médecin généraliste afin d'organiser une vaccination à domicile via un organisme de soins à domicile en charge de la vaccination Covid-19. La Cocom proposera également un booster automnal contre le Covid-19. Dans un premier temps, les groupes à risque (65+ et les personnes dont l’immunité est réduite) seront invités, puis le secteur des soins et les 50-64 ans.