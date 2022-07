Grand concours Fête nationale: vos meilleures photos récompensées!

Des cadeaux pour vos plus belles photos. - D.R.

À l’occasion de la fête nationale, la Ville de Bruxelles lance une action de soutien aux commerçants du centre-ville, en collaboration avec les ASBL Entreprendre Bruxelles, BME et votre journal LA Capitale. Un concours destiné aux plus jolies photos.

Pour la Fête nationale, vos meilleures photos des rues commerçantes de la Ville de Bruxelles seront sélectionnées. « À travers cette action, la Ville soutient la dynamique économique des quartiers du centre-ville. L’objectif est de rendre l’expérience shopping plus agréable et instagrammable dans cette zone. Le concours photo est un moyen de promouvoir ces artères et les commerces qui les composent lors de cette semaine festive pour tous les Belges. Les festivités ne se limitent pas à la seule journée de célébration. », explique Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.

À l’occasion de la fête nationale, les passants sont invités à prendre des photos des rues commerçantes de la Ville de Bruxelles, dont une dizaine sont décorées aux couleurs de la Belgique par la Ville (via Brussels Major Events).

Les rues décorées par la Ville de Bruxelles sont les suivantes : boulevard Anspach, rue Marché aux herbes, rue des Fripiers, rue Paulu Devaux, rue Sainte-Catherine, rue Antoine Dansaert, rue Auguste Orts.

Les participants au concours partagent leurs photos sur Instagram en identifiant le compte Instagram I Shop In Brussels et en utilisant le hashtag #BXLcapitale ou #BXLhoofdstad.

Les comptes participants doivent être « en public » pour participer au concours.

Les trois plus belles photos seront sélectionnées par un jury composé de Fabian Maingain, d’un représentant d’Entreprendre Bruxelles, et du chef d’édition du journal La Capitale.

Les lauréats auront chacun droit à un bon d’achat à dépenser dans les commerces de la Ville :

– 1er prix : 200€ à dépenser dans un hôtel de la Ville de Bruxelles

– 2e prix : 150€ à dépenser dans un restaurant de la Ville de Bruxelles

– 3e prix : 50€ à dépenser dans un commerce spécialisé (librairie, vêtements, cosmétiques, lunettes…)

Les gagnants pourront choisir le commerce / restaurant dans notre liste de commerces labellisés (sauf pour l’hôtel, nous lui proposerons plusieurs choix et il pourra choisir.)

Les commerçants sont également invités à décorer leurs vitrines aux couleurs de la Belgique. Ceux qui se sont manifestés et ont joué le jeu seront pris en photo et partagés dans La Capitale. Quatre encarts photos sont prévus pour les 10 commerces qui se sont inscrits.

Les photos seront publiées en août dans La Capitale.

Les gagnants seront également mis en avant sur les réseaux sociaux de I Shop In Brussels.

Le concours a débuté le 18 juillet et se clôture le 31 juillet. Les résultats dans la première semaine d’août sur les réseaux sociaux de I Shop In Brussels (sur Facebook et Instagram), après délibération par le jury.