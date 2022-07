Ganshoren: un couple gravement intoxiqué au CO

Un couple a été gravement intoxiqué au CO (monoxyde de carbone), mardi soir dans la commune bruxelloise de Ganshoren.

Le mari a été hospitalisé dans un état critique, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. La cause de l’intoxication est une mauvaise évacuation des gaz de combustion du chauffe-eau due à la chaleur.

Les services d’urgence ont été appelés mardi vers 22h40 pour une urgence médicale dans une maison située rue Heideken à Ganshoren. Quand les ambulanciers sont arrivés sur place, leur alarme pour le monoxyde de carbone, s’est déclenchée. Ils ont alors procédé à l’évacuation des deux résidents de l’immeuble, un couple marié dont l’époux avait déjà perdu connaissance. L’homme a été réanimé sur place et emmené à l’hôpital dans un état critique. Sa femme a aussi été emmenée à l’hôpital car son intoxication était grave également.

« C’était un vieil appareil, mais le problème résidait principalement dans l’évacuation des gaz de combustion », explique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. « Dans des circonstances normales, la fumée chaude des gaz de combustion peut monter parce la température extérieure est plus froide que ces gaz. La nuit dernière, à cause de la grande chaleur, la différence entre les gaz de combustion et la température extérieure était trop faible, donc les gaz de combustion ne pouvaient pas monter. »

Rappel

Le porte-parole des pompiers rappelle également les mesures de prévention pour éviter l’intoxication au CO. « Faites installer un appareil homologué par un technicien agréé, et faites-le réviser et contrôler régulièrement. L’évacuation des gaz de combustion doit également être effectuée conformément à la réglementation et être contrôlée. Faites également attention aux avertissements de CO de l’IRM (Institut royal de météorologie). Et veillez à ce qu’il y ait un apport suffisant d’air frais et de ventilation, même en cas de températures élevées. »