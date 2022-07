Un ancien Mauve répond à ses détracteurs: «Qui peut le savoir mieux que moi?»

Sept ans après son départ du Sporting d’Anderlecht, Chancel Mbemba vient de s’engager à l’Olympique de Marseille. Ce qui a plongé le défenseur congolais au sein d’une grosse polémique.

L’Olympique de Marseille est assez actif lors de ce mercato. Pour compenser notamment les départs de Boubacar Kamara (parti, en fin de contrat, à Aston Villa) et de William Saliba (de retour de prêt à Arsenal), Pablo Longoria et son équipe ont travaillé en vue de renforcer un secteur défensif bien dégarni. Et les dirigeants phocéens semblent avoir trouvé leur bonheur, en recrutant Samuel Gigot et Chancel Mbemba.

Cependant, l’arrivée de ce dernier s’est accompagnée d’une vive polémique. Non pas concernant ses qualités, qui sont incontestables, mais plutôt autour de son âge. Le débat n’est pas nouveau : déjà lorsqu’il était à Anderlecht, le Congolais avait été contraint de se justifier sur sa date de naissance, ce qui avait presque poussé les Mauves à se séparer de leur talentueux arrière, pour éviter les polémiques.

À l’époque, la Fifa avait annoncé avoir ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette histoire. Officiellement, Mbemba est né le 8 août 1994 à Kinshasa. C’est d’ailleurs ce que les dirigeants anderlechtois clamaient. Sauf que, sur ses premières licences dans des petits clubs de la République démocratique, l’année de naissance mentionnée est… 1988 ! Et ce n’est pas le seul quiproquo à ce sujet. En juin 2011, à l’occasion d’un match de qualification pour la CAN, la Fédération congolaise affirme que le joueur est né en 1991. Et, pour ne rien arranger, certaines interviews du joueur lui-même ont ressurgi, où il déclarait avoir vu le jour en 1990 ! Malgré la décision d’un tribunal de Kinshasa de fixer sa date de naissance au 8 août 1994, le mystère reste entier.

Alors, forcément, la question est venue sur la table à l’occasion de sa présentation officielle à l’OM. Question à laquelle le principal intéressé a répondu, non sans montrer son agacement face à ces doutes incessants. « Je vois comment les gens parlent, cela fait déjà onze ans que ça dure. Mais qui peut savoir mieux que moi, que ma mère ou que mon père à quel moment je suis né ? Pourtant, ces gens continuent de parler. Bravo à eux. De mon côté, je continue à faire mon boulot. »