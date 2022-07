Un Digibus en tournée dans Bruxelles cet été pour familiariser aux outils numériques

À l’initiative de différentes Maisons de l’Emploi bruxelloises, un Digibus est mis à disposition des citoyens de différentes communes en fin d’été et en début d’automne. L’objectif est de les aider à mettre à jour leurs compétences digitales.

Jusqu’au 8 novembre, un Digibus (ou Digimobile) s’arrêtera à Ixelles, Jette, Schaerbeek, Forest et Bruxelles-Ville. Il s’agit d’un bus itinérant prêté par la Stib et disposant de matériel informatique pour tous ceux et celles qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas familiers avec son utilisation. « Le but est de lutter contre la fracture numérique », nous explique-t-on à la Mission Locale d’Ixelles. « Comme c’est une initiative de plusieurs Maisons de l’Emploi, l’enjeu principal est d’aider ceux qui sont en recherche d’emploi. » Comment ? En montrant comment se connecter à My Actiris, envoyer une pièce jointe avec son CV, savoir ce qu’est Itsme ou encore se connecter à sa banque. « Mais bien sûr si une personne vient avec une autre demande elle sera la bienvenue », rassure la Mission Locale d’Ixelles. Les personnes qui désirent recevoir de l’aide seront encadrées par une équipe de l’ASBL Espace Cultures et Développement.

Une première étape a eu lieu ce jeudi 14 juillet, à la place Flagey à Ixelles. « C’est dommage car il n’y a pas eu énormément de monde. Mais en même temps on est en plein milieu des vacances. On espère que les gens seront plus nombreux la prochaine fois ! », rend compte la Mission Locale d’Ixelles. La prochaine étape du Digimobile aura lieu le 25 août, de nouveau à Flagey. Le 29 août il sera présent au Marché annuel de Jette. Les dates suivantes seront communiquées ultérieurement.