Des riverains contestent un projet de construction à la cité Moderne de Berchem

Parmi la création d’une salle de sport et d’une crèche, c’est cette seconde qui pose surtout problème pour les riverains. Sur base de l’enquête publique, la crèche a été délocalisée quelques rues plus loin.

Le projet était suivi de près depuis plusieurs semaines. Pour cause, les riverains de la rue Openveld à Berchem-Sainte-Agathe se sont érigés contre le nouveau contrat de quartier durable de la cité Moderne. Parmi les points repris dans ce contrat, certains sont plus difficiles à digérer : une crèche de 70 places et une salle de sport seraient créées. Conséquence ? Des espaces verts seraient amenés à disparaître.

Sur base de l’enquête publique et des remarques des riverains, le Collège de Berchem a adapté le projet de base, rapporte BX1. Si les plans pour la salle de sport n’ont pas été modifiés, ceux de la crèche bien. C’est surtout son emplacement qui dérange : « Nous allons la localiser ailleurs », confiait le bourgmestre à la chaîne d’info bruxelloise. Elle se situera donc place Docteur Schweitzer, quelques rues plus loin.

Le 2 septembre, il reviendra désormais au Conseil communal de valider ce nouveau projet, et ensuite à la Région trois jours plus tard.