Le GRACQ dresse le bilan du gouvernement bruxellois en matière de politique cycliste

Les associations cyclistes GRACQ et Fietsersbond dressent le bilan de l’action des gouvernements fédéral, wallon et bruxellois en matière de politique cycliste. Il restera alors deux ans à nos gouvernements pour mener à bien leurs programmes.

En début de mandat, nos gouvernements fédéral, wallon et bruxellois ont pris des engagements – plus ou moins ambitieux – vis-à-vis du développement du vélo. Entre-temps, la législature a été profondément impactée par la crise sanitaire du coronavirus. Plus récemment, la guerre en Ukraine a mis en exergue la nécessité de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Plus que jamais, le vélo permet d’apporter une réponse concrète aux enjeux économiques, climatiques, environnementaux et sanitaires qui secouent notre société.

Ces bulletins « vélo » sont l’occasion pour les deux associations d’usagers cyclistes d’évaluer la politique cycliste des gouvernements, en regard de leurs engagements notamment, et de lister les actions principales à mettre en œuvre d’ici la fin de la législature, en 2024. Un exercice pas toujours facile : des actions tardent parfois à produire leurs effets sur le terrain, l’efficacité de certaines mesures est conditionnée à l’action d’autres niveaux de pouvoir, et certaines thématiques sont inextricablement liées.

En Région bruxelloise

Le gouvernement bruxellois s’est engagé à doubler la part modale du vélo d’ici 2024. La pratique du vélo est en pleine croissance, c’est indéniable, mais en l’absence de références chiffrées, il est difficile d’affirmer que nos ministres bruxellois tiennent le cap. On salue le plan Good Move, adopté sous cette législature, qui offre une vision ambitieuse et un cadre de référence favorisant le développement du vélo.

En matière de sécurité routière, on soulignera l’inversion du régime de vitesse en région bruxelloise, le 30 km/h devenant la règle et le 50 km/h l’exception. La « Ville 30 » constitue une étape majeure pour assurer davantage de sécurité sur nos routes.

Le réseau cyclable progresse : les aménagements ont continué à se développer sur le réseau structurant vélo, notamment sous la pression de la crise sanitaire. Par contre, on reste encore dans une logique de morcellement qui impacte la continuité la cohérence des tracés cyclables.

Enfin, la pression automobile – et son impact délétère sur la sécurité routière, la qualité de l’air et le cadre de vie – reste encore et toujours un point noir en région bruxelloise. À cet égard, les tout premiers quartiers apaisés, qui verront le jour cet été, lanceront le ton pour le reste de la législature.

Les notes

■ Réduire la pression automobile : 2/5

■ Développer un réseau cyclable de qualité : 3/5

■ Améliorer la sécurité routière : 3/5

■ Améliorer la qualité de l’air : 4/5

■ Développer le stationnement et lutter contre le vol : 3/5

■ Développer le stationnement et lutter contre le vol : 4/5

Au-delà de ces notes et de ce bulletin, les associations ont également rendu une liste de ce que les gouvernements pourraient faire pour améliorer ces notes. Car après tout, l’idée n’est pas seulement de dresser un constat mais aussi de trouver des solutions pour l’avenir.