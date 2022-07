C’est officiel: Fabio Silva, grand espoir portugais, est prêté à Anderlecht

Après plusieurs jours de négociations, les Mauves ont annoncé avoir trouvé un accord avec le club anglais pour le prêt de l’attaquant.

Après Sebastiano Esposito, prêté par l’Inter Milan avec option d’achat, Nilson Angulo, acheté pour 1,9 million au LDU Quito, et Ishaq Abdulrazak, acheté pour 3 millions d’euros à Norrköping, le Sporting d’Anderlecht tient son quatrième renfort estival. Et c’est un autre grand espoir du football européen qui débarque à Neerpede pour un an : Fabio Silva.

Le jeune Portugais, qui souffle justement sa vingtième bougie ce mardi, arrive en prêt (sans option d’achat) de Wolverhampton avec un objectif précis : se relancer après deux saisons compliquées en Premier League et lancer enfin une carrière qui semble bien prometteuse. Arrivé en grandes pompes dans le championnat anglais en septembre 2020 contre un joli chèque de 40 millions d’euros, l’avant-centre n’a inscrit que quatre petits buts en 62 joutes disputées. Un bilan bien maigre pour celui qui, après une première saison professionnelle à Porto plus que réussie, était considéré comme « le nouveau Cristiano Ronaldo »…

Site internet du RSC Anderlecht

Pour les Mauves, c’est un nouveau joli coup sur le plan offensif. La direction bruxelloise semble avoir réussi son pari de trouver des successeurs à la paire Kouamé-Zirkzee qui avait fait tant d’étincelles la saison passée. À la différence près que, cette fois, les deux artificiers chargés d’alimenter le marquoir anderlechtois sont arrivés bien plus tôt que le Néerlandais et l’Ivoirien.

Un nouveau départ

Dans l’autre sens, le Sporting d’Anderlecht devrait toutefois enregistrer un départ dans les prochaines heures. Après Josh Cullen, c’est le jeune portier Bart Verbruggen qui devrait faire ses valises pour rejoindre Vincent Kompany à Burnley. Arrivé il y a deux ans en provenance du centre de formation du NAC Breda pour près de 300.000 euros, le Batave de 19 printemps devrait faire rentrer au moins cinq millions dans les caisses du club bruxellois. Une jolie plus-value pour les Mauves.