La cavalerie ne s’entraîne pas et menace de ne pas participer à l’escorte royale!

Les cavaliers de la police fédérale sont en grève. S’ils sont réquisitionnés pour la gestion de l’ordre public, ils restent sur leur position : ils ne participeront pas au défilé du 21 juillet si leurs exigences ne sont pas rencontrées !

Ce matin, les cavaliers ont donc poursuivi leur mouvement de grève : ils ne participent pas aux répétitions pour l’escorte du Roi. « Si rien ne bouge dans nos revendications, la menace d’une grève le 21 juillet est bien réelle », explique Mario Thys, responsable du syndicat de police pour la région de Bruxelles.

Au début du mois de juillet, les membres de la cavalerie de la police fédérale s’étaient prononcés en faveur d’un préavis de grève. « 93 % des membres du personnel avaient voté en faveur de ce préavis car nous sommes mécontents des mesures d’accompagnement pour le déménagement au haras de Wisbecq », (NdlR : à Rebecq, dans le Brabant wallon).

En cause, le nombre de kilomètres supplémentaires qu’il faudra parcourir par rapport à l’ancien point de chute de la cavalerie, à Etterbeek. « Pour une partie du personnel, ce déménagement coûtera à peu près 5.000 euros (NdlR : par an) en frais supplémentaire pour se rendre aux nouvelles installations à Rebecq. Ce personnel demande une intervention dans ce coût, mais le commissaire général veut uniquement intervenir pour une période d’un an. Après, les cavaliers n’auront qu’à tirer leur plan. Pour le personnel, c’est imbuvable. »