Découvrez les mesures de circulation mises en place ce 21 juillet dans la capitale

La zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a dévoilé plusieurs endroits à Bruxelles où la circulation ne sera pas rendue possible en raison de la fête nationale belge et des activités qui en découlent.

Pour ce 21 juillet, jour de fête nationale, la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a prévu de rendre certains secteurs de la capitale inaccessibles à la circulation. PolBru conseille d’ailleurs de venir à Bruxelles en train ou avec le métro dont les services seront renforcés (plusieurs lignes seront prolongées en soirée). Des parkings de dissuasion seront disponibles notamment à Kraainem, Heysel, Delta et Roodebeek.

Ces secteurs ne seront pas accessibles à la circulation : la place Poelaert ; rue de la Régence ; place et rue Royale ; place des Palais ; place du Sablon ; les artères autour du Parc de Bruxelles et Montagne de la Cour ; la place du Trône ; les artères autour de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule ; les rues de la Loi et Belliard ; le secteur Schuman/avenue d’Auderghem.

La Fête au parc

Les endroits ci-dessous seront interdits de circulation (y compris trams et bus) de 5h du matin jusqu’à la fin des festivités : place Poelaert (y compris la sortie Poelaert du tunnel Stéphanie qui sera déjà fermée la nuit) ; rue des Quatre-Bras ; rue de la Régence ; place du Grand Sablon ; les rues Ernest Allard, Joseph Dupont, Coppens, Bodenbroeck et de Ruysbroeck ; place du Petit Sablon ; place Royale ; Coudenberg ; Mont des Arts ; rue Ravenstein ; rue Royale (entre Loi et place Royale) ; rue Ducale (entre Loi et Trône).

Te Deum

À partir de 6h, le tunnel Saint-Lazare sera fermé. De 7h30 jusqu’à 10h : fermeture de la circulation autour de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule ainsi qu’aux boulevards Pachéco, Berlaimont, l’Impératrice, l’Empereur et aux rues de Loxum, Cardinal Mercier et le Cantersteen. Et enfin, à partir de 7h30, une partie de la rue Royale sera partiellement fermée pour le mouvement des escortes.

Le défilé

Se tenant de 16h à 18h, le défile aura également un impact sur le trafic. Dès midi, il sera impossible de se rendre dans les tunnels Cinquantenaire, Loi et Reyers (direction centre) mais aussi de circuler dans l’avenue d’Auderghem (entre la Chasse et Schuman). Dès 12h30 jusqu’aux environs de 18h, il sera interdit de circuler dans la zone de formation du défilé et dans ses environs. De ce fait de nombreux endroits sont fermés à la circulation : l’avenue de Cortenbergh (entre la rue du Noyer et Schuman), la rue Archimède, le rond-point Schuman, la rue de la Loi (y compris accès tunnel Joyeuse Entrée) et la rue Lambermont.

Ensuite, dès 14h jusqu’aux environs de 18h, d’autres endroits seront inaccessibles, à savoir la place du Trône et l’avenue des Arts et boulevard du Régent entre Loi et Trône en surface, les rues du Luxembourg, Montoyer, Belliard.

Le feu d’artifice

Le feu d’artifice aura lieu de 23h à 23h30 au Parc du Cinquantenaire. Cet événement aura bien sûr également des répercussions sur le trafic. Jusqu’à la fin du feu, un certain nombre de rues autour du parc resteront également fermées : les avenues de la Joyeuse Entrée, de la Renaissance, des Nerviens, de l’Yser, des Gaulois, de Tervuren (jusque Montgomery) mais aussi le rond-point Schuman et la rue de Loi. Les tunnels sous le Cinquantenaire resteront également fermés dans les deux sens jusqu’à la fin du feu d’artifice.

Vous l’aurez compris, les nombreuses festivités dans la capitale auront des répercussions sur le trafic. Prenez en compte ces mesures de circulation avant de prendre la route.