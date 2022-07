«Art en travaux» égaye les vitrines de la rue Antoine Dansaert à Bruxelles (photos)

Photos

D’amusantes figurines en blousons de chantier jaune fluo fleurissent ces jours-ci dans les vitrines. Une initiative originale de la Ville pour soutenir les nombreux commerces du quartier pendant que Sibelga y réalise des travaux.

Mais qu’est-ce que c’est que ce petit bonhomme jaune ? Voilà une question que se posent de nombreuses personnes en passant par la rue Antoine Dansaert ces jours-ci. Intriguées, elles découvrent au gré des vitrines toute une palette de figurines amusantes, équipées de casques, pelles et brouettes, et destinées à aider les clients et les commerçants à poser un regard plus léger sur les travaux en cours dans le quartier.

Le chantier entamé par Sibelga l’hiver dernier est en effet entré dans sa deuxième phase, celle du raccordement aux commerces. Lors de la première phase, la Ville de Bruxelles avait confié à l’artiste Jérôme Considérant la mission d’égayer les vitrines de la rue. Cette fois, c’est l’artiste pluridisciplinaire Axel Claes, natif de Bruxelles, qui relève ce défi original.

Allier l’art à l’humour

Depuis le début de la mandature, sous l’impulsion de l’échevinat des affaires économiques, la Ville de Bruxelles a mis en place une politique d’accompagnement des chantiers en zone commerçante. « À travers cette politique, la gestion des chantiers est coordonnée en vue de réduire leur impact potentiel sur l’activité économique », explique Fabian Maingain, échevin des affaires économiques, « et nous sommes convaincus que l’art et l’humour sont d’excellents alliés pour atteindre cet objectif. » Outre les phases de préparation, d’information et de suivi continu de la réalisation du chantier, la Ville — via l’ASBL Entreprendre Bruxelles — prévoit également des mesures de soutien et de renforcement de l’attractivité pendant le chantier pour soutenir la dynamique commerciale.

Une quinzaine de commerçants de la rue Antoine Dansaert participent à l’action. « Cela donne une tournure légère aux travaux nécessaires dans notre quartier », déclare Carine Lauwers, co-présidente de l’association Downtown Dansaert. « Nous voulons dire à nos clients et visiteurs : ne vous laissez pas arrêter par ces travaux, au contraire, passez et profitez en même temps des œuvres d’Axel Claes ! » Les commerçants participants sont mentionnés sur une carte dédiée, sur le site internet www.downtowndansaert.be et le compte instagram: @downtowndansaert.

Alors, qu’attendez-vous pour aller admirer ces sympathiques petits personnages aux habits de chantier fluo ? Ils vous attendent de pied ferme et le sourire aux lèvres, pendant que de véritables travailleurs et travailleuses œuvrent à moderniser le quartier.