Près de la moitié des Bruxelles se déplacent parfois sous l’influence d’alcool!

Bruxelles Mobilité a lancé une nouvelle campagne contre la conduite sous influence, alors que l’été bat son plein et que les occasions de faire la fête sont nombreuses. Près de la moitié des Bruxellois sont concernés !

L’été bat son plein et c’est l’occasion de faire la fête avec de nombreux festivals, barbecues et terrasses, mais aussi de rappeler que prendre la route après un verre ou un joint n’est pas si innocent. À Bruxelles, l’alcool et/ou les drogues jouent un rôle dans 11 % des accidents avec des victimes, gravement blessées ou décédées. Dans sa nouvelle campagne contre la conduite sous influences, Bruxelles Mobilité fait référence aux films d’action à succès des années 80-90’ dans lesquels les héros ne laissent jamais tomber leurs amis.

Près de la moitié des Bruxellois (44 %) admettent se déplacer occasionnellement sous l’influence d’alcool, tous modes confondus. Une personne sur cinq affirme même le faire régulièrement. Il est également frappant de constater que 3,8 % des jeunes déclarent régulièrement conduire sous l’influence du cannabis ou du gaz hilarant. Ce problème s’applique à tous les moyens de transport. Parmi les Bruxellois qui ont admis avoir conduit sous l’influence d’alcool, de drogues ou de gaz hilarant, 1 sur 2 l’avait fait en voiture, 1 sur 3 à vélo et 1 sur 10 en trottinette électrique. Ces constats alarmants incitent Bruxelles Mobilité à s’attaquer à la conduite sous influence sous toutes ses formes.

« À Bruxelles, nous visons la vision zéro, c’est-à-dire zéro victime de la circulation. L’alcool et les drogues au volant sont donc absolument inacceptables », déclare la ministre bruxelloise de la Mobilité et de la Sécurité routière, Elke Van den Brandt. « Il est essentiel de continuer à sensibiliser les gens à ce sujet. Lorsque vous prenez la route, vous avez besoin de toute votre attention. Sous l’influence de la drogue et de l’alcool, vous représentez un danger pour vous-même et pour les autres, même sans le vouloir. »

Sensibilisation…

La campagne que Bruxelles Mobilité lance cet été fait un clin d’œil aux films d’action à succès des années 80-90’. Le message ? Comme les super-héros dans les films d’action, les amis ne se laissent jamais tomber et prennent soin les uns des autres pendant une soirée !

27 % des victimes de la route, gravement blessées ou décédées, ont à Bruxelles entre 18 et 30 ans, la campagne vise donc principalement cette tranche d’âge : affichage dans les lieux de fête et festivals, réseaux sociaux… Sur ce site second degré, les jeunes peuvent trouver des conseils en fonction de l’état de leur ami, allant de « pompette » à « sinistre total » en passant par « bien cuit ».

Quelques conseils : s’organiser en début de soirée quand tout le monde a encore l’esprit clair : planifier le retour en transport public ou en taxi, prévoir de passer la nuit sur place ou désigner un Bob. La trottinette électrique ou le vélo ne sont pas une solution : la conduite sous influence représente un danger pour soi-même et pour les autres quel soit le mode de déplacement.

… et contrôle

Le risque d’accident grave augmente déjà à partir du premier verre d’alcool et est multiplié jusqu’à 200 lorsque l’on consomme beaucoup d’alcool ou lorsque l’on combine alcool et drogues. Et pourtant, le nombre d’infractions liées à l’alcool et surtout à la drogue au volant continue d’augmenter en Région de Bruxelles-Capitale, particulièrement lors des périodes festives, comme l’indiquent par exemple les contrôles réalisés dans le cadre des campagnes « Bob » en hiver.

A Bruxelles, il existe une tolérance zéro pour la conduite sous l’influence de drogues : la perception immédiate n’est pas appliquée > le permis de conduire est immédiatement retiré et le contrevenant est convoqué devant le juge de police. Les drogues peuvent être détectées à l’aide d’un test salivaire des heures ou des jours après leur consommation. Les sanctions sont sévères et encore plus sévères pour les jeunes conducteurs, les récidivistes et pour les accidents impliquant des dommages physiques.