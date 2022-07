Ne laissez pas votre ami rentrer sous influence, plaide Bruxelles Mobilité

Alors que l’alcool et/ou les drogues jouent un rôle dans 11 % des accidents avec des victimes – gravement blessées ou décédées – à Bruxelles, l’agence régionale en charge de la mobilité tente de sensibiliser les jeunes

Pour faire passer son message, Bruxelles Mobilité a décidé de s’inspirer des films d’action à succès des années 1980 et 1990, et fait référence aux scènes où un ami du héros se retrouve en mauvaise posture mais n’est jamais abandonné. « Le message ? Comme les super-héros dans les films d’action, les amis ne se laissent jamais tomber et prennent soin les uns des autres pendant une soirée », explique l’agence bruxelloise.

La campagne vise principalement les jeunes alors qu’à Bruxelles, 27 % des victimes de la route grièvement blessées ou décédées ont entre 18 et 30 ans.

Le premier verre d’alcool augmente déjà le risque d’accident grave et est multiplié par 200 en cas de grande consommation ou avec la combinaison de drogues, prévient Bruxelles Mobilité. Or, le nombre d’infractions liées à l’alcool et à la drogue au volant augmente dans la Région de Bruxelles-Capitale, surtout lors des périodes festives, peut-on constater lors des campagnes Bob.

Pour éviter tout tracas, le mieux reste d’organiser à l’avance son retour, en transports en commun, en passant la nuit sur le lieu de la fête ou en désignant un Bob. Bruxelles Mobilité rappelle que la trottinette et le vélo ne peuvent représenter des solutions, alors que leur conduite sous influence représente un danger pour soi et les autres.

Bruxelles applique une tolérance zéro pour la conduite sous influence de drogues, avec retrait immédiat du permis de conduire et une convocation devant le juge de police.