Tirage des Coupes d’Europe: les adversaires possibles de l’Union et d’Anderlecht

Le retour de l’Union Saint-Gilloise en Europe connaîtra une première concrétisation du côté de Nyon où l’UEFA procédera à partir de 12 heures au tirage au sort du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

Versés dans la voie des non-champions, les Unionistes savent déjà qu’ils affronteront début août (aller le 2 ou le 3, retour le 9) le PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Benfica ou le vainqueur de Dynamo Kiev/Fenerbahçe.

« Je n’ai pas préférence », note l’entraîneur Karel Geraerts. « Ce sont de grands clubs. Je vais attendre sereinement mais je suis animé par l’envie de gagner. Les joueurs le sont également, on va essayer d’y parvenir. »

Dante Vanzeir est tout aussi serein. « Pour nous, ce sera une chouette affiche. Si tu veux aller en Ligue des champions, cela aurait peut-être été mieux de pouvoir affronter Larnaca… même si un voyage à Chypre n’est pas simple non plus. Il faut avant tout avoir de bonnes sensations pour aborder une expérience qui sera nouvelle pour la plus grande partie du groupe, comme l’était la D1A la saison passée. On ne doit pas se mettre la pression, nous avons tout à gagner et rien à perdre. »

Anderlecht tête de série en Conference League

Le voisin anderlechtois sera aussi fixé sur son adversaire européen ce lundi (mais à 14h). S’il veut se qualifier pour les barrages (18 et 25 août, tirage au sort le 2 août) de la Conference League, le Sporting devra d’abord franchir le troisième tour préliminaire les 4 et 11 août.

Les adversaires potentiels des Mauves, têtes de série : Kups Kuopio (Finlande) ou Milsami Orhei (Moldavie), Hadjuk Split (Croatie), B36 Torshavn (Iles Féroé) ou Tre Fiori (Saint-Marin), Aarat Arménia (Arménie) ou Paide (Estonie).

S’il affronte déjà le FC Drita (Kosovo) au 2e tour dès ce jeudi, l’Antwerp sera aussi fixé sur son éventuel adversaire au 3e tour : soit Dundee Utd ou les vainqueurs de Pogon Szczecin-Brondby, Saint-Patrick-Mura et Seinäjoki-Lilleström.

Les adversaires potentiels de l’Union Saint-Gilloise :

Benfica Lisbonne (Portugal)

Glasgow Rangers (Écosse)

Dynamo Kiev (Ukraine) ou Fenerbahçe (Turquie)

PSV Eindhoven (Pays-Bas)

Les adversaires potentiels d’Anderlecht :

Kuopion Palloseura (Finlande) OU Milsami Orhei (Moldavie)

Hajduk Split (Croatie)

B36 Tórshavn (Îles Féroé) OU Tre Fiori (Saint-Marin)

Ararat-Armenia (Arménie) OU Paide Linnameeskond (Estonie)

Les adversaires potentiels de l’Antwerp :

Pogoń Szczecin (Pologne) OU Brøndby (Danemark)

Dundee United (Écosse)

Saint Patrick’s Athletic (Irlande) OU Mura (Slovénie)

Seinäjoki (Finlande) OU Lillestrøm (Norvège)