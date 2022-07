Un incendie éteint par 3 jeunes à Jette

Les pompiers remercient ces jeunes pour leur action décisive. L’occupante de l’appartement est saine et sauve.

Ce samedi soir vers 21h50, les pompiers de Bruxelles ont fait diligence pour un feu de cuisine dans un appartement au 10e étage d’un bâtiment situé rue Jules Lahaye, à Jette. Un jeune habitant attendait les pompiers au pied de l’immeuble et leur a signalé que l’incendie était éteint. L’adolescent a accompagné les pompiers à l’appartement « sinistré » où ils ont pu constater que le début d’incendie avait, effectivement, été étouffé dans l’œuf. La ventilation de l’appartement était également déjà entamée. L’occupante de l’appartement était saine et sauve. Les dégâts se limitent à la cuisinière.

Trois jeunes du quartier, qui étaient présents à l’extérieur, avaient remarqué un dégagement de fumée par la fenêtre de l’appartement. En deux temps trois mouvements, ils ont foncé vers l’appartement concerné pour éteindre le début d’incendie. Grâce à leur intervention rapide et déterminante l’incendie ne s’est pas propagé et l’habitante est restée indemne. Les pompiers de Bruxelles tiennent à exprimer, du fond du cœur, leurs remerciements pour l’action décisive et pour l’altruisme dont les trois adolescents ont fait preuve.