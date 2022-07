La plus grande gaufre de Bruxelles au monde sur le square Jacques Franck

Cet été, les jeunes vont jouer au foot sur la plus grande gaufre de Bruxelles au monde. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Playcation de la Commission communautaire flamande, en collaboration avec la commune de Saint-Gilles.

Le square Jacques Franck à Saint-Gilles a été réaménagé il y a quelques années et accueille depuis deux terrains de basket et un terrain de foot pour le plus grand bonheur des jeunes du quartier. Des questions subsistent cependant parmi les riverains au sujet de ce réaménagement. Comment égayer le square ? Comment rendre les terrains plus attrayants pour tous les âges et pour les filles ?

L’artiste Katrien Vanderlinden a relevé le défi. Cette illustratrice et directrice artistique a déjà créé des œuvres de street-art très appréciées par la presse nationale et internationale, comme ses hypersurfaces à Alost et Berlin. À Sint-Gillis, cependant, elle a adopté une approche différente : le terrain de football a été peint en gaufre de Bruxelles, avec une cuillerée de crème fraîche au milieu.

« J’ai étudié et vécu ici, et Bruxelles me tient fort à cœur », affirme Katrien Vanderlinden. « Je cherchais quelque chose de connu dans tous les pays, des jeunes et des moins jeunes. Quelque chose qui donne le sourire. Je cherchais quelque chose de typique d’ici. La gaufre de Bruxelles, c’est du patrimoine culinaire. Ce genre d’intervention n’est possible qu’à Bruxelles. »

La subvention octroyée à l’artiste relève du projet Playcation de la VGC, une expérience visant à encourager le jeu et le sport. La Commission communautaire flamande veut faire de Bruxelles une ville qui offre de la place pour jouer librement dans les quartiers, 365 jours par an. La VGC recherchait des partenaires et de lieux pour promouvoir le jeu libre.

D’après Pascal Smet, membre du Collège de la VGC en charge de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Centres communautaires, « il faut un changement de mentalité. Nous voulons créer un Bruxelles pour les enfants, où il est évident que chaque enfant bruxellois peut jouer sans souci toute l’année. De plus, jouer à l’extérieur permet aux enfants de mieux connaître leur quartier et les autres enfants qui l’habitent, et de créer du lien.

Pour Willem Stevens, Échevin de la Jeunesse et de la Rénovation urbaine, « le square Jacques Franck est un lieu de jeu, de rencontre et de détente important dans le quartier du Midi. Mais il pourrait être amélioré moyennant quelques adaptations ciblées. C’est pourquoi, avec le nouveau contrat de quartier Midi, nous libérons des moyens pour une vraie remise à niveau de ce square, avec les riverains et les jeunes. Le street-art de Katrien Vanderlinden augure déjà de la bonne issue du processus d’amélioration que nous inaugurerons dans les prochains mois. »

Cette peinture au sol a été réalisée en collaboration avec les jeunes du quartier et le service jeunesse de la commune de Saint-Gilles. Chaque jour, six jeunes riverains ont participé à sa réalisation. L’œuvre est conçue pour être une intervention temporaire et s’effacera au fil du temps. Dépêchez-vous d’en profiter, avant que la gaufre disparaisse pour de bon.

Toutes les infos sont disponibles sur www.Playcation.brussels !