L’Union Saint-Gilloise conclut sa préparation en beauté à Feyenoord (0-4)

Les Unionistes ont assuré pour leur dernier match amical avant la reprise de la Pro League.

Samedi après-midi, plusieurs clubs belges poursuivaient leur préparation en vue du début de la compétition, le week-end prochain. Parmi ceux-ci, l’Union Saint-Gilloise s’est imposée à Feyenoord, 0-4, pour aborder positivement la nouvelle saison de D1A

L’Union a remporté sa confrontation face aux Néerlandais de Feyenoord, 0-4, au cours d’une rencontre disputée en 4 périodes de 30 minutes, permettant aux deux équipes d’offrir du temps de jeu à plus de 22 joueurs chacune. Nieuwkoop (0-1, 45e) et Eckert (0-2, 59e) ont mis l’Union aux commandes en première mi-temps. Après un penalty manqué de Teuma (71e), Sykes a enfoncé le clou (3-0, 98e) et Ziani a inscrit un dernier but en fin de rencontre (4-0, 120e). L’Union se met en confiance avant de se déplacer à Saint-Trond le 23 juillet, en ouverture de sa saison de D1A.