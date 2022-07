Sondage: est-il plus compliqué de passer son permis dans les rues de la capitale?

15 à 20 % des candidats venant passer leur permis dans ce centre viennent de Bruxelles, précise l’AIBV qui gère le centre hennuyer

Passer son permis de conduire à Bruxelles durant l’épidémie de covid n’a pas été simple durant le confinement. Ni juste après car, durant des mois, il a été compliqué de pouvoir prendre rendez-vous. Que ce soit pour passer le permis théorique ou pour passer l’examen pratique, en tout cas si on ne passait pas via une auto-école. Au point que s’est développé un phénomène de « délocalisation ». Comme la loi autorise à passer son permis où on veut, de nombreux Bruxellois sont allés passer leur permis en Flandre ou en Wallonie. De ce côté, les deux centres les plus proches pour les résidents de la capitale sont Louvain-la-Neuve et Braine-le-Comte. « On constate la venue de candidats bruxellois au permis depuis 5 ans », nous précise Aurélie Goutier, porte-parole du réseau AIBV, qui gère le centre de Braine-le-Comte. « En particulier depuis l’épidémie de covid. À Bruxelles, un centre n’ouvrait son planning que 2 semaines à l’avance. Si on tombait mal et que c’était complet, on devait attendre. Chez nous, le planning de rendez-vous est ouvert 4 mois à l’avance ! Même si c’était loin, le candidat savait quand il pourrait passer son examen. Côté flamand, on observe le même phénomène dans notre centre d’Asse-Mollem, le plus proche de Bruxelles. »

La différence de réglementation entre régions pourrait aussi expliquer cet attrait des Bruxellois pour passer leur permis en Wallonie. « La formation aux premiers secours, obligatoire à Bruxelles n’existe pas en Wallonie. Mais par contre, contrairement à Bruxelles, le candidat doit tenir un roadbook attestant les 1.500 km qu’il a déjà conduits et le guide doit avoir suivi une (petite) formation. »

Réussite en hausse

Quant au taux de réussite des Bruxellois, bonne nouvelle, il est plutôt en hausse. « Il est de 41 % pour l’examen théorique, contre 36 % en 2020 et 32 % en 2019 », a récemment précisé la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) qui était interrogée à ce sujet par la députée Anne-Charlotte d’Ursel (MR). « Le taux était de 87 % pour le test de perception des risques, contre 84 % en 2020 et 81 % en 2019. »

Pour l’examen pratique, le taux a été de 49,5 % l’an dernier contre 45 % en 2020 et 44 % en 2019. » Cela dit, hors le test, cela fait toujours plus d’un échec sur deux à l’examen… Même s’ils font mieux que les candidats wallons, pour le théorique en tout cas. Récemment interrogée à ce sujet, la ministre nivelloise Valérie De Bue a évoqué un taux de réussite de 35 % seulement pour l’examen théorique passé dans les centres wallons en 2021.