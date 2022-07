Une inauguration réussie pour «In the Streets»: un événement gratuit au centre-ville

Ce jeudi 14 juillet, « In the Streets » a été inauguré en présence de plusieurs élus de la Ville de Bruxelles. Le nouvel événement gratuit s’installe dans l’hypercentre jusqu’au 14 août et propose une foule d’activités urbaines, accessibles à tous.

Le coup d’envoi de « In the Streets » a été donné hier en présence de diverses personnalités de la Ville de Bruxelles. Une mise en bouche sur les rampes du Palais de Justice ( PLAY UP ) a donné le ton dès 17h20 avec une démonstration de Parkour par Jérémy Lorsignol, troisième aux Jeux Mondiaux de Freestyle Parkour).

À 17h50, l’ouverture officielle a eu lieu au Mont des Arts ( VIBE ), réhaussée par le spectacle original que Sadeck Waff a concocté spécialement pour Bruxelles. Cet artiste talentueux, qui a déjà collaboré avec les plus grands, a réuni 40 danseurs bruxellois issus des écoles de danse Afrohousebelgium et Impulsion qui ont mis le feu. Dès 18h10, au même endroit, HornDogz a assuré le premier concert de VIBE In the Streets, suivi par le DJ set de Groove Travellerz, en collaboration avec Melodiggerz.

Sillonnant le parcours de l’événement, la fête s’est poursuivie en direction du bas de la Ville avec une étape au Carrefour de l’Europe ( WALK ) où le public a découvert l’installation #BXL de Caroline Derveaux et Amandine Lesay. Immergée dans un live painting, cette dernière portait les dernières touches à l’œuvre. Place aux selfies !

Ensuite, en route pour la place De Brouckère ( PLAY DOWN ) où, dès 19h, un spectacle de danse sur roller a été présenté par la compagnie montréalaise Le Patin Libre sur la piste de 500m².

Une roller party festive proposée par la même compagnie, clôturait alors cette première journée de In the Streets.

C’est jusqu’au 14 août, pour le plus grand plaisir des Bruxellois et des touristes, que l’événement animera de haut en bas le cœur de la capitale avec une foule d’activités urbaines et gratuites qui prendront place à différents endroits.

Découvrez toute la programme sous ce lien .

Jusqu’au 14 août, l’été sera chaud, dans le cœur de Bruxelles !