Sophie Wilmès quitte le gouvernement fédéral: «Nous sommes tous à ses côtés»

Le départ de Sophie Wilmès du gouvernement fédéral a fait réagir le Premier ministre Alexander De Croo

Sophie Wilmès a présenté jeudi sa démission en tant que Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales auprès du roi Philippe, qui l’a acceptée, annonce son cabinet dans un communiqué. « La maladie de mon mari sera un combat difficile que je veux mener à ses côtés et aux côtés de nos enfants. Mes fonctions actuelles au sein du gouvernement ne me le permettraient pas », a-t-elle commenté.

Le Premier ministre a remercié « chaleureusement » Sophie Wilmès pour son engagement auprès des Belges et le dévouement à notre pays qu’elle a démontré ces dernières années : « Le choix que pose aujourd’hui Sophie Wilmès est un choix courageux. C’est un choix à la hauteur de la personne qu’elle est, sincère. C’est un choix qui nous fait tous réfléchir au sens de la vie et qui nous rappelle ses priorités », a-t-il déclaré.

« Je salue, plus personnellement, une compagne de route. Sophie est quelqu’un sur qui vous pouvez toujours compter, quelqu’un qui ne se cache jamais au moment de prendre ses responsabilités. Notre gouvernement perd une grande dame, mais je veux surtout dire à Sophie que nous sommes tous, à ce moment, à ses côtés dans le combat qu’elle mène avec Christopher », souligne Alexander De Croo.