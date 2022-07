À Forest, NO JAVEL redistribue les invendus aux gens dans le besoin

Alice et Emilie luttent activement contre le gaspillage et la précarité alimentaires. - A.L.

Alice et Emilie luttent activement contre le gaspillage et la précarité alimentaires. Elles collectent les invendus et les redistribuent à ceux qui en ont besoin. Créée en 2016, leur ASBL s’attaque désormais également à la revalorisation de biens.