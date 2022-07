Comeos s’insurge contre la nouvelle taxe molenbeekoise: «C’est une attaque contre…»

Taxer les caisses automatiques des supermarchés, comme va le faire la commune de Molenbeek-Saint-Jean, est une « attaque contre le commerce local », clame jeudi la fédération Comeos, qui représente les supermarchés, dans un communiqué.

La commune de Molenbeek a annoncé mercredi avoir approuvé une taxe sur les selfscan qui s’élèvera à 5.600 euros par caisse automatique. Il s’agit d’une première en Belgique.

Cette nouvelle taxe « nous catapulte directement au siècle passé », commente jeudi le CEO de Comeos Dominique Michel. « Quel signal le gouvernement local de Molenbeek donne-t-il avec cela ? Arrêtez d’innover et commencez à travailler comme au siècle dernier. »

La taxe molenbeekoise s’inscrit dans les efforts de la commune de diversifier ses ressources financières. La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) a justifié ce choix par la nécessité de faire contribuer l’ensemble des acteurs économiques de la commune et de favoriser la cohésion sociale. Ce prélèvement se justifie, car « le consommateur est invité à réaliser une partie des tâches auparavant effectuées par des salariés », a-t-elle avancé.

L’incompréhension

« Au cours des cinq dernières années, le nombre d’employés dans les supermarchés a augmenté de 6,6 % », rétorque Comeos. « Aujourd’hui encore, nous constatons qu’il y a plus de postes vacants que de candidats, il est donc faux de dire qu’il y a moins de personnel employé. »

La fédération ne comprend pas non plus que la taxe, si elle doit combattre l’érosion de la cohésion sociale, s’attaque au commerce local physique et non à l’e-commerce.

Plus tôt jeudi, la fédération flamande Buurtsuper a estimé que la nouvelle taxe était « complètement hors de propos ». « Cette année, 60 à 70 % des supermarchés indépendants subiront des pertes dues à la hausse des coûts de l’énergie », indiquait son représentant Lux Ardies. « Une telle taxe pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase, entraînant la fermeture de l’entreprise. »