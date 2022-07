Logement à Bruxelles: seules 20% des allocations-loyers ont déjà été payées

Sur les 12.668 demandes d’allocation-loyer à Bruxelles, 5.749 ont été traitées par l’administration, a précisé la secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou (PS). Mais seules 20 % de ces allocations ont été payées, déplore Vincent De Wolf (MR).

Interrogée en commission du Logement du parlement bruxellois, Nawal Ben Hamou (PS) a précisé que 1.134 dossiers étaient en cours de traitement et que 2.400 ménages disposaient déjà de leur allocation mensuelle. Par ailleurs, 1.449 demandes ont été rejetées parce que le ménage ne remplit plus les conditions pour y accéder, a déménagé en dehors de la Région, ou dispose déjà d’un logement social. Certaines demandes ont été rejetées parce que les demandeurs sont domiciliés soit en Flandre, soit en Wallonie. Enfin, 796 dossiers sont en attente d’informations complémentaires, telles qu’un numéro de compte bancaire ou un contrat de bail.

À la mi-juin, 4.124 dossiers avaient été traités, 1.250 payés, 806 rejetés et 484 en attente.

Un échange tendu

L’échange entre la secrétaire d’État au Logement et plusieurs membres de la commission Logement sur ce dossier sensible a été assez tendu. Dans l’opposition, Céline Fremault (Les Engagés) et Françoise De Smedt (PTB) ont reproché à Nawal Ben Hamou de présenter ses données de manière expéditive, trop rapide en tout cas pour leur permettre d’en maîtriser les détails. « En octobre 2021, elle avait promis que toutes les allocations seraient payées en janvier 2022 », relève pour sa part le député Vincent De Wolf (MR). « On est loin du compte. Sur un peu plus de 11.000 demandes jugées recevables, seuls 5.749 dossiers, soit la moitié, ont été traités, c’est-à-dire jugés recevables. Mais il n’y a que 2.400 ménages, (soit 20 % des demandeurs) qui ont déjà reçu effectivement leur allocation ! »

Le député Vincent De Wolf. - E.G.

La secrétaire d’État a également annoncé que l’audit interne de la Société régionale du logement (SLRB) était attendu pour la fin du mois de juillet. Elle a répété que tout serait fait pour finaliser l’ensemble des dossiers d’allocations-loyers d’ici la fin de l’été.

Mais plusieurs membres de l’opposition doutent que toutes les allocations-loyers puissent commencer à être versées d’ici la fin de l’été, d’autant que le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz (VLD) a annoncé que la secrétaire d’État est tenue de revoir le budget prévu à la baisse.