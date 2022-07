Le directeur général de l’Union: «On essaye de monter le club contre Casper Nielsen»

En marge du match amical contre le Sporting Portugal, le directeur général de l’Union Philippe Bormans s’est confié à « Het Laatste Nieuws » sur quelques dossiers à 10 jours de la reprise. Morceaux choisis.

Felice Mazzù. « Cette question sera réglée au tribunal. Je suis toujours très déçu par Anderlecht, qui se cache derrière son nouvel entraîneur. Comme vous le savez, les assistants de Felice sont partis avec lui. Ils sont venus dans mon bureau et après une demi-heure, tout était réglé. Avec Felice, c'était différent. Nous ne voulions pas le bloquer mais nous n'avons pas réussi à nous entendre avec Anderlecht. Un juge va se pencher sur la question. Le fait est que le dossier juridique est contre Felice et c'est dommage. On s'attend à plus de classe de la part d'Anderlecht. L'Ajax est leur grand exemple, qui s’est adressé au Club pour Schreuder et a payé une indemnité. Les mêmes règles s'appliquent. Genk a également payé pour Vrancken. C'est ainsi que l'on traite avec l'autre et que l'on construit une relation. »

Les ambitions pour la saison. « Je peux difficilement déterminer un objectif précis. Cela dépend de tellement de choses : le tirage européen, blessures, transferts, ... Vous ne m'entendrez pas dire que nous devons jouer les Champions’ playoffs. Ce qui est important, c'est de continuer à progresser sur et en dehors du terrain. »

Casper Nielsen. « Il se comporte de manière très professionnelle et j'ai le sentiment qu'il se rend compte qu'il y a un très beau défi à relever ici, même si l'aspect financier jouera aussi un rôle. Je considère que la probabilité qu'il parte est de 50/50. Il y a trois clubs qui sont concrets pour lui (NDLR : dont La Gantoise et un club de Premier League). Le Club de Bruges en fait-il partie ? Il y a eu une offre qui était loin d'atteindre le prix demandé. Une somme a été convenue (NDLR : 6 millions). Si un club propose ce montant, ce sera rapidement réglé... mais on n’en pas encore là. J’ai lu beaucoup d’idioties sur le ‘feuilleton de l’été’ alors que les accords sont très clairs. Selon moi, on essaye de monter le club contre le joueur. Chapeau pour la façon dont Casper gère toute la situation. »