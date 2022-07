Anderlecht: Vincent Kompany pousse pour attirer Bart Verbruggen à Burnley

Vincent Kompany, l’entraîneur de Burnley, continue à faire son marché en Belgique. Après Samuel Bastien et Josh Cullen, il vise Bart Verbruggen, le deuxième gardien des Mauves.

Après avoir réussi son coup avec Josh Cullen, Vincent Kompany aimerait également attirer Bart Verbruggen du côté de Burnley. Selon nos informations, il y a en effet de grandes chances que le jeune gardien néerlandais d’Anderlecht rejoigne le club de Championship, et donc son ancien coach ainsi que son ex-entraîneur des gardiens Jelle ten Rouwelaar, qui a accompagné Kompany à Turf Moor.

Arrivé au Lotto Park en 2020 en provenance du NAC Breda, le garçon de 19 ans a plus souvent été réserviste que titulaire. Il a néanmoins participé à sept rencontres, toutes en Playoffs 1 (6 en 2021 et 1 en 2022). Le Batave, talentueux à souhait et dont le contrat actuel court jusqu’en 2025, avait même réalisé de belles prestations dans les cages mauves et confirmait tout le bien qu’on pensait de lui. Le principal intéressé, nº2 dans la hiérarchie anderlechtoise derrière Hendrik Van Crombrugge, se dit intéressé par une nouvelle aventure à Burnley, où l’attendrait un contrat portant sur quatre ou cinq saisons. Le RSCA, déjà très actif en ce début de mercato, pourrait empocher un montant encore supérieur aux trois millions perçus pour le départ de Cullen.