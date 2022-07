«Est-ce une méthode normale?»: la police renverse un jeune motard en fuite

Un accident entre un véhicule de police et un motard en fuite est survenu à Bruxelles.

Les faits se sont déroulés à Bruxelles, entre la place Rouppe et le boulevard Lemonnier. Selon les informations de la DH, la police a repéré un jeune chauffard à moto, sans casque ni plaque d’immatriculation, qui a pris la fuite. Sur les images qui tournent sur les réseaux sociaux, on peut voir un combi de police percuter le jeune à moto de face.

« La police a pris la rue en sens interdit et elle a clairement visé la moto. On voit qu’elle a fait un écart à gauche pour le cibler. Je ne dis pas que le jeune n’avait rien fait, il n’avait pas de casque et pas de plaque. Mais est-ce que c’est une méthode normale. Le jeune ne mettait personne d’autre que lui en danger, il n’y avait personne dans la rue », a témoigné un commerçant.

Du côté de la police, on évoque une course-poursuite au cours de laquelle « une moto est entrée en collision avec un véhicule de la police ». Le jeune homme s’en serait sorti avec de légères blessures.