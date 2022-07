Les «Castle Garden Party» font leur retour après deux ans d’absence à Ganshoren

Après une reprise le 17 juin, les deux prochaines dates sont le 22 juillet et le 25 août de 17h à 23h. Au programme : bars, foodtruck, DJ et ambiance garantie.

En 2019 à l’initiative de Sabrina Baraka, échevine des festivités (MR) ont été lancés les premiers apéros au Château de Rivieren situé à Ganshoren et intitulés les « Castle Garden Party » Il s’agit d’un partenariat public/privé entre la commune d’une part et les organisateurs du Boeremet et des apéros de Stockel d’autre part. L’événement qui a généré entre 600 et 800 personnes lors des trois éditions de 2019 a rencontré un vif et franc succès.

« Par le lancement des « Castle Garden Party », nous avons répondu à une véritable demande de festivités plus « Up to date » et dans l’ère du temps qui manquaient réellement dans notre commune », explique Sabrina Baraka (MR), échevine des Festivités.

Cet événement qui a lieu de 17h à 23h permet à tout public de découvrir cet endroit qui est privé et de passer un agréable moment dans ce magnifique cadre. Que cela soit en famille avec ou sans enfant ou entre amis désireux d’y prendre un apéro ou d’y passer toute la soirée en écoutant de la bonne musique jusqu’au finish, tout le monde peut y trouver son compte. Sur place, outre différents bars, est proposée toute une série de foodtruck diversifiés qui permettent de se sustenter. Le tout agrémenté à chaque édition d’un DJ pour y rajouter une belle et bonne ambiance.

« Il s’agit certes d’une formule qui pourrait ressembler aux divers apéros que l’on trouve un peu partout à Bruxelles mais celle-ci se démarque vraiment par la particularité qu’est le lieu idyllique et atypique où cela se passe, En effet, le château de Rivieren de Ganshoren est une véritable merveille cachée de la région bruxelloise », souligne Sabrina Baraka. « Le château et le parc sont classés depuis 1983, comme seul vestige d’origine médiévale et de style féodal dans la région de Bruxelles-Capitale. »

Un parking gratuit situé au nouveau cimetière de Ganshoren est prévu. Des navettes 100 % électriques y attendront les personnes pour les amener directement au Château.