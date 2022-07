Bientôt un départ à Anderlecht? Josh Cullen discute avec… Burnley

Vidéo

Les Mauves sont toujours en stage aux Pays-Bas. Ce vendredi, sur les 31 joueurs emmenés par Felice Mazzù, seuls deux joueurs manquaient à l’appel : il s’agit de Josh Cullen et Sergio Gomez.

Deux joueurs étaient absents de l’entraînement vendredi aux Pays-Bas, dernière séance avant les deux matches amicaux prévus ce samedi contre les Danois de Nordsjaelland (d’abord face à l’équipe A, puis face à l’équipe B) : Sergio Gomez, laissé au repos, et Josh Cullen. L’Irlandais négocie toujours son départ vers Burnley où Vincent Kompany l’attend, après avoir accueilli quatre anciens membres de son staff à Neerpede (Craig Bellamy, Jelle ten Rouwelaar, Floribert Ngalula, Bram Geers). Le club anglais relégué en Championship aurait proposé deux millions d’euros mais Anderlecht espère récupérer un peu plus d’argent. Le médian était arrivé en 2020 pour un montant de 500.000 euros.

Durant près d’une heure, les joueurs présents ont bénéfice d’activités plutôt ludiques, avec un tennis-ballon et un match mixé par le foot et le basket. L’occasion d’apprécier le caractère bien trempé de certains mauvais perdants, dont on ne citera pas les noms !

Verschaeren veut rester

Au cœur de ce noyau, Yari Verschaeren fait presque figure d’ancien, lui qui entame à 20 ans sa… cinquième saison pro avec Anderlecht. « Je ne dirais pas que je suis un ancien ! », s’offusque-t-il, sourire aux lèvres. « Je me sens encore jeune. J’apporte un peu plus aux autres, notamment les nouveaux et les gars qui sont encore plus jeunes que moi, j’essaye de le faire. » Un « gamin » devenu tellement important qu’il attise les convoitises, mais Yari Verschaeren ne devrait pas faire faux bond à son club de cœur cet été. « Je veux remporter un trophée avec Anderlecht, cela a toujours été mon objectif. Après, je pourrai partir par la grande porte. Je suis donc concentré sur Anderlecht, le but est que je reste ici. »

Le club bruxellois sera encore aux Pays-Bas jusque mardi, avec un dernier match amical contre les Hollandais d’Helmond Sport (D2 néerlandaise).