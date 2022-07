Inauguration d’une nouvelle fresque BD féminine à Laeken

La Ville de Bruxelles a inauguré vendredi après-midi une nouvelle fresque de 160 m2, la 67e de son parcours BD, sur le pignon du numéro 4 de la rue du Champ de l’Église à Laeken.

Intitulée «La Cabane», elle représente sept femmes aux physiques et origines divers dans un environnement d’arbres et d’eau. Elle met en avant le fonctionnement collectif. L’artiste Léonie Bischoff explique avoir choisi ce dessin après avoir rencontré des riverains de Laeken. «Parmi les thématiques qui revenaient, celles des espaces verts et de la présence féminine dans l’espace public m’ont tout de suite parlées, car elles font partie de mes préoccupations depuis longtemps».

Léonie Bischoff est une dessinatrice de BD ("Anaïs Nin» ou encore «La Princesse des glaces") née en Suisse et qui habite à Bruxelles. Elle fait partie du Collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme.

Le Parcours BD existe depuis 30 ans, mais prend une tournure nouvelle, comme le souligne Arnaud Pinxteren (Ecolo), échevin de la Rénovation urbaine en charge du parcours. «Nous donnons la priorité aux autrices et aux personnages féminins pour les nouvelles fresques».

Réalisée par l’ASBL Urbana dédiée au street art, l’œuvre dessinée par Léonie Bischoff se situe non loin du centre culturel La Maison de la Création.