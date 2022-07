Bagarre à Schaerbeek: quatre arrestations et trois blessés légers dont une policière

Une bagarre a éclaté ce vendredi après-midi à Schaerbeek. Parmi les personnes blessées se trouve notamment une policière, touchée au visage. Ses jours ne sont pas en danger.

Une bagarre a opposé une vingtaine de personnes vendredi vers 14h20 à hauteur des rues Gendebien et du Progrès à Schaerbeek. La police a privé de liberté 4 personnes, a indiqué en fin d’après-midi la porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) Audrey Dereymaeker. Deux personnes ont été emmenées à l’hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. Une policière a de plus été légèrement blessée au visage.

Les personnes impliquées dans la bagarre se battaient avec des panneaux de signalisation, pris dans un chantier situé à proximité. Une policière a pris un coup lors de l’intervention.

Des femmes comme des hommes étaient impliqués dans les deux camps. Les auditions des suspects étant en cours et les victimes étant à l’hôpital, les raisons du différend ne peuvent pas encore être communiquées.