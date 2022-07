La cathédrale des Saints Michel et Gudule vibrera au rythme de l’orgue tout l’été

Durant huit semaines, Ars in Cathedrali s’installera, avec son orgue monumental, au cœur de la cathédrale des Saints Michel et Gudule. Huit concerts hebdomadaires avec de nombreux compositeurs rythmeront les deux mois d’été.

L’association culturelle, Ars in Cathedrali, présente la 10e édition de son festival d’été avec un programme de huit concerts d’orgue hebdomadaires, tous les mardis à 20h, du 12 juillet au 30 août, au sein de la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, un des plus beaux édifices gothiques de la capitale. Son orgue monumental de Grenzing en nid d’hirondelles est impressionnant, au centre de la nef.

Le Festival 2022 aura à cœur d’associer le répertoire neuf et ancien. Le côté neuf, avec la musique de Xavier Deprez lors du concert d’ouverture, pour orgue, voix et chœur ; la musique de Pierre Slinckx, pour orgue et électronique ; et les compositeurs Michaël Kamen (USA), et Craig Philips (UK) lors du concert Organ Pipes and Brassery Bells, et Jan Welmers, compositeur minimaliste.

Hans Lucas via AFP

Tandis que du côté du répertoire ancien, on retrouve Heinrich Schütz, auquel nous rendons hommage à l’occasion du 350e anniversaire de sa mort lors du concert de clôture, mais aussi avec Johann-Sebastian Bach car deux récitals lui sont dédiés. Et plus proches de nous, le romantisme traditionnel allemand de Mendelssohn, Liszt et Reger.

Nouveauté également pour cette édition 2022, un concert orgue et ensemble de cuivres se tiendra au cœur de la cathédrale.

Découvrez toute la programmation musicale et réservez vos tickets sous ce lien .