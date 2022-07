Anderlecht relance Petite Eiland avec des animations tout l’été

Petite Eiland est de retour ! La commune d'Anderlecht relance cet été cette zone sans voiture de sports et de loisirs.

L’été sera animé pour ceux qui le passeront à Anderlecht : la zone du Petit Eiland (rue des Goujons, Pont Marchand et rue Dante) sera à nouveau transformée en zone sans voiture pendant les mois d'été afin d’y accueillir de nombreuses activités sportives et culturelles, pour petits et grands ! Des terrains de padel, de beach-volley, mais aussi de l’escalade, un skate park et des ateliers feront partie des animations proposées par la commune ! D’autres activités, tels que le festival Flow up de Zinnema et la piscine Flow égaieront également l’été des Anderlechtois.

« Cette année, nous avons rajouté la rue des Goujons au projet, qui accueillera un espace de jeux et de rencontres pour les gens du quartier. Grâce à cet éventail d'activités culturelles et sportives, nous souhaitons que chacun puisse trouver chaussure à son pied », confie Elke Roex (vooruit), échevine de la Culture néerlandophone.

« Beaucoup d’Anderlechtois ne partiront pas en vacances cet été, nous espérons qu’ils passeront, notamment grâce à Petite Eiland, un bel été rempli de rencontres et de divertissements », rajoute Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.