La nouvelle bible de l’urbanisme bruxellois prend forme: une première version validée

Espaces ouverts, urbanité et habitabilité sont les trois principes sur lesquelles se fonde la futur bible de l’urbanisme à Bruxelles. Ce vendredi, le gouvernement bruxellois a validé cette première version. Explications.

Ce vendredi 8 juillet, le gouvernement bruxellois a validé la première version du futur Règlement Régional d’Urbanisme. Tournant le dos aux règles hyperdétaillées de l’actuelle version, la future bible urbanistique de la capitale sera fondée sur des principes fondateurs autour de trois priorités: les espaces ouverts, l’urbanité et l’habitabilité.

Premier principe: le futur règlement baptisé «Good Living» vise à créer des espaces ouverts où il y a de la place pour jouer, faire des découvertes et des rencontres; où chacun peut se déplacer agréablement et en sécurité, ont indiqué vendredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit).

Un maximum de 50% de la voirie à réaménager sera réservée à la voiture. Le reste sera affecté aux piétons, cyclistes, transports en commun, aux arbres, aux jeux, au bancs, ... Toutes les voiries bruxelloises devront bénéficier d’infrastructures cyclables. Les trottoirs devront avoir une largeur minimale de 2 mètres. Le stationnement en épi et devant des monuments classés, parcs, édifices culturels et religieux sera interdit. Au moins 10 à 15% de la surface totale de la voirie devra être réservée aux plantations de pleine terre.

Les immeubles d’une surface de plus de 1.000 m² devront disposer d’un espace ouvert accessible aux usagers du bâtiment. Chaque projet devra compter 30% de superficie non bâtie dont 75% accessibles à des plantations de pleine terre.

Rayon urbanité, on privilégiera la rénovation à la démolition/reconstruction autorisée qu’à titre exceptionnel; et les projets multi-fonctions. La gestion des eaux de pluie devra être intégrée dans tout projet.

Les toitures plates de plus de 20 m² devront être affectées à des terrasses, toitures vertes, à de l’agriculture urbaine ou à des panneaux solaires.

Après un processus consultatif et d’une phase de formation des administrations, la version définitive devrait être sur les rails en 2024.